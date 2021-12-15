«Химки» проведут восемь контрольных матчей на зимних сборах в Турции

«Химки» отправились в отпуск после завершения первой части сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.



Футболисты «Химок» вернутся к работе 12 января 2022 года и пройдут углублённое медицинское обследование. После обследования команда отправится в Белек (Турция), где проведёт три зимних сбора. Первый тренировочный сбор пройдёт с 14 по 25 января, второй этап подготовки к возобновлению сезона начнётся 29 января и завершится 10 февраля, а заключительный сбор пройдёт с 14 по 23 февраля. В Турции «Химки» проведут восемь товарищеских матчей. Даты проведения встречи и соперники будет известны позднее.



«Химки» в 18 матчах набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.