«Вест Хэм» следит за нападающим «Нью-Йорк Сити»

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастельянос может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. За 23-летним игроком наблюдает «Вест Хэм Юнайтед», сообщает Daily Mail.



По информации источника, американский клуб хочет получить за трансфер форварда £ 15 млн (€ 17,55 млн).



Кастельянос выступает за «Нью-Йорк Сити» на постоянной основе с 2019 года, куда перешёл из «Монтевидео Сити Торке» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет € 7 млн.



В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Вест Хэм»:

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