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Кавазашвили: каким должен быть тренер «Спартака», чтобы он устроил владельца и его семью?

Кавазашвили: каким должен быть тренер «Спартака», чтобы он устроил владельца и его семью?
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

«В «Спартаке» творится ужасное. Такой поступок от руководства футбольного клуба можно признать ошибочным. За 16 лет, являясь прямым собственником великой команды, уже 19-я смена тренерского штаба. Разве так можно? Только один раз Каррера стал чемпионом, и его убрали. Я не понимаю, каким должен быть тренер «Спартака», чтобы он устроил владельца клуба, членов семьи, ближайшее окружение Федуна. Что надо сделать такого, чтобы человек мог задержаться на работе в «Спартаке»? Он должен петь дифирамбы нашему великому богу господину Федуну?

Команда проигрывает, но бегают все, я бы не сказал, что футболисты стоят на футбольном поле. А в европейском турнире идут на первом месте. Что Витория сделал плохого для «Спартака»? Понимаю, что у Федуна есть деньги, может заплатить неустойку. Но он лично приглашал Руя, а потом врезал ножом в спину, позвав другого тренера. Не понимаю ничего.

Что касается виновного в ситуации с Виторией, то кто, кроме Федуна, может снять главного тренера? Руй с тренерским штабом уходит, приходят новые, опять нужны деньги. За такие суммы, которые в «Спартаке» ежегодно тратят на снятие тренерского штаба, давно могли обучить ветеранов футбола: отправить на обучение в ведущие клубы Италии, Испании, Франции. Были бы свои тренерские кадры», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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