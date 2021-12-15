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Рэмси требует от «Ювентуса» € 7 млн за уход в январе. Это годовая зарплата хавбека в клубе

Рэмси требует от «Ювентуса» € 7 млн за уход в январе. Это годовая зарплата хавбека в клубе
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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может покинуть туринский клуб, сообщает La Repubblica.

По информации источника, «Ювентус» рассматривает вариант расторжения контракта с 30-летним валлийским футболистом. Сообщается, что Рэмси требует от клуба серьёзную компенсацию за согласие покинуть команду в зимнее трансферное окно. Речь идёт о € 7 млн, что равняется годовой зарплате Рэмси в итальянской команде.

Напомним, Рэмси стал игроком «Ювентуса» в 2019 году. В нынешнем сезоне валлийский футболист принял участие в 3 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Ранее хавбек выступал в «Кардифф Сити», «Арсенале» и «Ноттингем Форест». С 2008 года Рэмси вызывается в национальную команду Уэльса.

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