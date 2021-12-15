«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

В ночь с 15 на 16 декабря состоится матч «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Встреча 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Саймон Хупер. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Робатан и Дерек Итон. Резервный рефери – Роберт Джонс.



«Кристал Пэлас» набрал 19 очков в 16 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» за 16 матчей заработал 16 очков, команда располагается на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.