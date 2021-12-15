«Бёрнли» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

В ночь с 15 на 16 декабря состоится матч «Бёрнли» — «Уотфорд». Встреча 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в городе Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Уотфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Уэйд Смит. Резервный рефери – Майкл Солсбери.



«Уотфорд» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» за 16 матчей заработал 11 очков, команда располагается на 18-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.