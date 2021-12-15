Михаил Кержаков назвал главного соперника «Зенита» в чемпионате России

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о проблемах выступления в чемпионате России.
«Вопрос не в зажатости. В чемпионате России наш главный конкурент — это мы сами. Это реальная картина, если посмотреть на команды, с которыми мы теряли очки. И когда мы приезжаем в гости к командам, которые играют на других скоростях, для нас это как ушат холодной воды. Вспомни, как мы играли с «Челси» дома. Мы же пропустили на второй минуте. После этого мы раскрепостились и начали играть в свой футбол.
Я никогда не забуду момент в позапрошлом сезоне, когда мы играли, кажется, с «Рубином», и была ещё ниже температура. Барриос выходил из раздевалки самым последним. И я смотрел на него во время угловых, в которых он играл на подборах в центре поля, и он реально дрожал. Я ему кричал: «Кучо! Давай, двигайся!» — цитирует Кержакова «Фонтанка».
- 15 декабря 2021
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