Сегодняшний матч «Бёрнли» — «Уотфорд» перенесён из-за вспышки коронавируса у гостей

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Уотфорд», который должен быть пройти сегодня, 15 декабря, перенесён, сообщает «твиттер» «кларетовых».



«Мы можем подтвердить, что матч с «Уотфордом перенесён из-за вспышки коронавируса в составе соперника», — написала пресс-служба «Бёрнли».



Новая дата проведения игры пока не определена. Ранее из-за ковида был перенесён матч 16-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» и встреча 17-го тура «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».



«Уотфорд» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» за 16 матчей заработал 11 очков, команда располагается на 18-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Вест Хэм»:

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