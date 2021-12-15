Генеральный директор «Фиорентины» сообщил, что Влахович не хочет оставаться в клубе
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Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне рассказал о будущем нападающего команды Душана Влаховича.
«Мы несколько раз предлагали Влаховичу самый высокооплачиваемый контракт за всю историю «Фиорентины». И Душан, и его агент дали нам понять, что они не хотят соглашаться. Но наше предложение всё ещё актуально, — цитирует Бароне La Repubblica.
Ранее стало известно, что «Арсенал» уже делал «Фиорентине» предложение о трансфере Душана. Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В минувшем сезоне нападающий в 37 матчах итальянской Серии А забил 21 гол и отдал две голевые передачи. В нынешнем сезоне чемпионата Италии сербский футболист отметился 15 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 17 матчах.
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