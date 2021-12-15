«Брайтон» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вулверхэмптона» на матч 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Вулверхэмптон».
«Брайтон»: Санчес, Кукурелья, Бёрн, Велтман, Лампти, Биссума, Модер, Марч, Мвепу, Троссард, Коннолли.
Запасные: Схерпен, Робертс, Тёрнс, Лаллана, Леонард, Макаллистер, Ричардс, Альсате, Фергюсон.
«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Айт Нури, Семеду, Сес, Моутинью, Невеш, Каштелу, Хи Чан, Тринкан.
Запасные: Моулден, Радди, Дендонкер, Хувер, Марсал, Боли, Кандл, Силва, Траоре.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Тони Харрингтон. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Дэвид Кут.
- 15 декабря 2021
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