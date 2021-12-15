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«Факел» арендовал у «Краснодара-2» Сергея Ещенко

«Факел» арендовал у «Краснодара-2» Сергея Ещенко
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Вратарь Сергей Ещенко перешёл в воронежский «Факел» из «Краснодара-2». Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Голкипер перешёл в клуб на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат «Краснодару». В текущем сезоне воспитанник «быков» отыграл 10 матчей за «Краснодар-2» в Футбольной национальной лиге и пропустил 14 мячей, 1 из которых с пенальти. Ещё 8 матчей он провёл в прошлом сезоне. В них он пропустил 11 голов.

«Факел» занимает второе место в Футбольной национальной лиге. В 25 играх команда набрала 49 очков. Лидером соревнований является «Оренбург». Нынешнем обладателем трофея ФНЛ являются самарские «Крылья Советов». В победном для себя сезоне команда Игоря Осинькина набрала 101 очко.

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