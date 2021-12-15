«Факел» арендовал у «Краснодара-2» Сергея Ещенко
Поделиться
Вратарь Сергей Ещенко перешёл в воронежский «Факел» из «Краснодара-2». Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.
Голкипер перешёл в клуб на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат «Краснодару». В текущем сезоне воспитанник «быков» отыграл 10 матчей за «Краснодар-2» в Футбольной национальной лиге и пропустил 14 мячей, 1 из которых с пенальти. Ещё 8 матчей он провёл в прошлом сезоне. В них он пропустил 11 голов.
«Факел» занимает второе место в Футбольной национальной лиге. В 25 играх команда набрала 49 очков. Лидером соревнований является «Оренбург». Нынешнем обладателем трофея ФНЛ являются самарские «Крылья Советов». В победном для себя сезоне команда Игоря Осинькина набрала 101 очко.
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
22:11
-
22:07
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:54
-
21:39
-
21:35
-
21:27
-
21:22
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:49
-
20:35
-
20:34
-
20:32
-
20:27
-
20:24
-
20:12
-
20:04
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:35
-
19:30
-
19:30
-
19:30
-
19:05
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:45
-
18:42
Партнерский контент