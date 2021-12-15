Кокорин выйдет в стартовом составе «Фиорентины» на матч Кубка Италии с «Беневенто»

Сегодня, 15 декабря, состоится матч 2-го раунда Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Беневенто». Команды опубликовали стартовые составы на матч.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин оказался в стартовом составе своей команды.
Ранее главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно допустил, что Кокорин может сыграть в ближайшем матче Кубка Италии. Позже Александр попал в заявку «фиалок» на кубковую игру.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Напомним, действующее соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 4 матчах Серии А, в общей сложности отыграв около 30 минут.
Напомним, итальянские СМИ сообщали о возможном уходе Кокорина из «Фиорентины» в зимнее трансферное окно.
- 15 декабря 2021
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