Кокорин впервые выйдет в стартовом составе «Фиорентины»
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Российский нападающий Александр Кокорин впервые выйдет в стартовом составе «Фиорентины». Это произойдёт в матче 2-го раунда Кубка Италии с «Беневенто».
Ранее главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно допустил, что Кокорин может сыграть в ближайшем матче Кубка Италии. Позже Александр попал в заявку «фиалок» на кубковую игру.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Напомним, действующее соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 4 матчах Серии А, в общей сложности отыграв около 30 минут.
Напомним, итальянские СМИ сообщали о возможном уходе Кокорина из «Фиорентины» в зимнее трансферное окно.
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