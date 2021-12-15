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В «МЮ» выявлено 19 случаев заражения ковидом. Матч с «Брайтоном» могут перенести

В «МЮ» выявлено 19 случаев заражения ковидом. Матч с «Брайтоном» могут перенести
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В «Манчестер Юнайтед» продолжается вспышка коронавирусной инфекции, сообщает The Telegraph.

По информации источника, среди сотрудников и игроков клуба выявлено 19 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие находятся на самоизоляции.

«Манчестер Юнайтед» обсуждает с руководством английской Премьер-лиги возможность переноса матча 18-го тура с «Брайтон энд Хоув Альбион», в котором также было выявлено несколько случаев заражения ковидом.

Ранее из-за вспышки коронавируса в стане «красных дьяволов» был перенесён матч 17-го тура АПЛ с «Брентфордом». Сегодня, 15 декабря, по такой же причине на неопределённое время перенесли встречу «Бёрнли» — «Уотфорд».

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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