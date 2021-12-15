Глава пресс-службы «Спартака» приехал в аэропорт. Вероятно, он встречает Паоло Ваноли

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прибыл в аэропорт Шереметьево в Москве, передаёт корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее появилась информация, что специалист Паоло Ваноли в ближайшее время прибудет в Москву и возглавит «Спартак». Вероятно, Зеленов приехал в аэропорт, чтобы встретить Ваноли.

Напомним, Руй Витория сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака». Он провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах. В этих играх его команда одержала 9 побед, потерпела 11 поражений и 6 раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39.

Московский «Спартак» в 17 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (38).