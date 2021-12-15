Александр Селихов передал в музей «Спартака» свои перчатки

Голкипер «Спартака» Александр Селихов передал в дар Залу славы красно-белых свои вратарские перчатки.

«Александр Селихов передал в дар нашему Залу славы свои вратарские перчатки, в которых он играл в матчах Лиги Европы, где «Спартак» занял первое место в своей группе. Именно в этих перчатках Саша творил чудеса в домашней игре с итальянским «Наполи», парировал пенальти от Джейми Варди в гостевом поединке с английским «Лестером» и отразил ещё один решающий 11-метровый на 98-й минуте матча в Варшаве с польской «Легией», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.