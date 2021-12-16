Де Росси: уверен, Моуринью сможет вернуть «Рому» на вершину. Он знает, как побеждать

Бывший защитник «Ромы» Даниэле Де Росси поделился мнением о главном тренере римской команды Жозе Моуринью.



«Я ожидаю, что процесс возвращения «Ромы» на вершину займёт несколько лет. Уверен, у Моуринью всё получится. Я бы хотел поиграть под руководством такого тренера, как Моуринью. Он стоит в одном ряду с Гвардиолой, Симеоне, Клоппом и Анчелотти. С этими тренерами любой игрок хотел бы провести время, чтобы украсть у них щепотку харизмы. Победы предпочитают тех, кто знает, как побеждать. Моуринью определённо такой человек», — приводит слова Де Росси Calciomercato.com.

«Рома» в 17 матчах набрала 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Интер» (40).