«Боруссия» разгромила «Гройтер Фюрт» благодаря дублю Холанда

Сегодня, 16 декабря, завершался матч 16-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и фюртским клубом «Гройтер». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 33-й минуте норвежский нападающий «шмелей» Эрлинг Холанд реализовал пенальти. На 82-й минуте Холанд после паса Юлиана Брандта оформил дубль. Голом также отметился Дониэлл Мален.
В другом матче 16-го тура «Аугсбург» на своём поле принимал «РБ Лейпциг». Счёт открыли футболисты команды из Лейпцига. Это сделал Андре Силва после паса Бенджамина Хенрихса. На 86-й минуте Даниэль Калиджиури реализовал пенальти, сравняв счёт.
Мюнхенская «Бавария» набрала 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (34) и леверкузенский «Байер» (28).
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