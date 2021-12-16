«Боруссия» разгромила «Гройтер Фюрт» благодаря дублю Холанда

Сегодня, 16 декабря, завершался матч 16-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и фюртским клубом «Гройтер». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 33-й минуте норвежский нападающий «шмелей» Эрлинг Холанд реализовал пенальти. На 82-й минуте Холанд после паса Юлиана Брандта оформил дубль. Голом также отметился Дониэлл Мален.

В другом матче 16-го тура «Аугсбург» на своём поле принимал «РБ Лейпциг». Счёт открыли футболисты команды из Лейпцига. Это сделал Андре Силва после паса Бенджамина Хенрихса. На 86-й минуте Даниэль Калиджиури реализовал пенальти, сравняв счёт.

Мюнхенская «Бавария» набрала 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (34) и леверкузенский «Байер» (28).