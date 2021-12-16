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«Боруссия» разгромила «Гройтер Фюрт» благодаря дублю Холанда

«Боруссия» разгромила «Гройтер Фюрт» благодаря дублю Холанда
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Сегодня, 16 декабря, завершался матч 16-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и фюртским клубом «Гройтер». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 33-й минуте норвежский нападающий «шмелей» Эрлинг Холанд реализовал пенальти. На 82-й минуте Холанд после паса Юлиана Брандта оформил дубль. Голом также отметился Дониэлл Мален.

Германия - Бундеслига. 16-й тур
15 декабря 2021, среда. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 0
Гройтер Фюрт
Фюрт
1:0 Холанд – 33' (пен)   2:0 Холанд – 82'   3:0 Мален – 89'

В другом матче 16-го тура «Аугсбург» на своём поле принимал «РБ Лейпциг». Счёт открыли футболисты команды из Лейпцига. Это сделал Андре Силва после паса Бенджамина Хенрихса. На 86-й минуте Даниэль Калиджиури реализовал пенальти, сравняв счёт.

Германия - Бундеслига. 16-й тур
15 декабря 2021, среда. 22:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 А. Силва – 19'   1:1 Калиджиури – 86' (пен)

Мюнхенская «Бавария» набрала 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (34) и леверкузенский «Байер» (28).

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