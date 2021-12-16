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«Вулверхэмптон» минимально обыграл «Брайтон» в матче 17-го тура АПЛ

«Вулверхэмптон» минимально обыграл «Брайтон» в матче 17-го тура АПЛ
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В ночь с 15 на 16 декабря на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Вулверхэмптон». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в добавленное к первому тайму время. Отличился полузащитник Ромен Сес, ему ассистировал Рубен Невеш.

Гол Сеса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Тони Харрингтон. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Дэвид Кут.

«Вулверхэмптон» набрал 24 очка в 17 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» за 17 матчей заработал 20 очков, команда располагается на 13-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
15 декабря 2021, среда. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Сес – 45+1'
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