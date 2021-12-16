«Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» не выявили победителя в матче чемпионата Англии

В ночь с 15 на 16 декабря на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Саутгемптон». Команды сыграли вничью – 2:2.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 2-й минуте отличился нападающий хозяев Уилфрид Заха, ему ассистировал Одсонн Эдуард. На 32-й минуте полузащитник «святых» Джеймс Уорд-Праус сравнял счёт.
Через четыре минуты форвард «Саутгемптона» Армандо Броя вывел свою команду вперёд, голевую передачу сделал Кайл Уолкер-Питерс. На 65-й минуте нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю забил ответный мяч.
Броя забивает в ворота «Кристал Пэлас»:
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Саймон Хупер. Ему помогали ассистенты Дэниел Робатан и Дерек Итон. Резервный рефери – Роберт Джонс.
«Кристал Пэлас» набрал 20 очков в 17 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» за 17 матчей заработал 17 очков, команда располагается на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.
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