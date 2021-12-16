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«Байер» благодаря дублю Патрика Шика сыграл вничью с «Хоффенхаймом»

«Байер» благодаря дублю Патрика Шика сыграл вничью с «Хоффенхаймом»
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Сегодня, 16 декабря, завершался матч 16-го тура чемпионата Германии, в рамках которого встречались леверкузенский «Байер» и зинсхаймский «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Счёт в игре на 37-й минуте открыл Патрик Шик. На 63-й минуте он укрепил преимущество хозяев, оформив дубль. На 80-й минуте игрок гостей Ангело Штиллер сократил отставание в счёте, а через 3 минуты Мунас Даббур установил равенство на табло — 2:2.

Германия - Бундеслига. 16-й тур
15 декабря 2021, среда. 22:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 0
Фрайбург
Фрайбург

В параллельном матче «Унион» на своём поле принимал «Фрайбург». В этой игре команды голов не забили.

Германия - Бундеслига. 16-й тур
15 декабря 2021, среда. 22:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 0
Фрайбург
Фрайбург

Мюнхенская «Бавария» набрала 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (34) и леверкузенский «Байер» (28).

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