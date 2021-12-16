«Фиорентина» с Кокориным обыграла «Беневенто» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии

В матче 2-го раунда Кубка Италии «Фиорентина» принимала «Беневенто». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 19-й минуте счёт открыл защитник «Фиорентины» Никола Миленкович. На 47-й минуте нападающий Риккардо Соттиль упрочил преимущество хозяев. Через 4 минуты нападающий «Беневенто» Габриэле Мончини сократил отставание гостей в счёте.



Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел в стартовом составе, был заменён на 76-й минуте и не отметился результативными действиями.



В других матчах 2-го раунда Кубка Италии «Верона» уступила «Эмполи» (3:4), а «Кальяри» обыграл «Читтаделлу» со счётом 3:1.



Таким образом, «Фиорентина», «Эмполи» и «Кальяри» вышли в 1/8 финала Кубка Италии. На этой стадии турнира «Кальяри» сыграет с «Сассуоло», «Фиорентина» встретится с «Наполи», а «Эмполи» поборется с «Интером».