«Фиорентина» с Кокориным обыграла «Беневенто» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии

В матче 2-го раунда Кубка Италии «Фиорентина» принимала «Беневенто». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 19-й минуте счёт открыл защитник «Фиорентины» Никола Миленкович. На 47-й минуте нападающий Риккардо Соттиль упрочил преимущество хозяев. Через 4 минуты нападающий «Беневенто» Габриэле Мончини сократил отставание гостей в счёте.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел в стартовом составе, был заменён на 76-й минуте и не отметился результативными действиями.
В других матчах 2-го раунда Кубка Италии «Верона» уступила «Эмполи» (3:4), а «Кальяри» обыграл «Читтаделлу» со счётом 3:1.
Таким образом, «Фиорентина», «Эмполи» и «Кальяри» вышли в 1/8 финала Кубка Италии. На этой стадии турнира «Кальяри» сыграет с «Сассуоло», «Фиорентина» встретится с «Наполи», а «Эмполи» поборется с «Интером».
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