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«Фиорентина» с Кокориным обыграла «Беневенто» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии

«Фиорентина» с Кокориным обыграла «Беневенто» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии
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В матче 2-го раунда Кубка Италии «Фиорентина» принимала «Беневенто». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 19-й минуте счёт открыл защитник «Фиорентины» Никола Миленкович. На 47-й минуте нападающий Риккардо Соттиль упрочил преимущество хозяев. Через 4 минуты нападающий «Беневенто» Габриэле Мончини сократил отставание гостей в счёте.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел в стартовом составе, был заменён на 76-й минуте и не отметился результативными действиями.

В других матчах 2-го раунда Кубка Италии «Верона» уступила «Эмполи» (3:4), а «Кальяри» обыграл «Читтаделлу» со счётом 3:1.

Таким образом, «Фиорентина», «Эмполи» и «Кальяри» вышли в 1/8 финала Кубка Италии. На этой стадии турнира «Кальяри» сыграет с «Сассуоло», «Фиорентина» встретится с «Наполи», а «Эмполи» поборется с «Интером».

Кубок Италии. 2-й раунд
15 декабря 2021, среда. 23:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Беневенто
Беневенто
1:0 Миленкович – 19'   2:0 Соттиль – 47'   2:1 Мончини – 51'
Кубок Италии. 2-й раунд
15 декабря 2021, среда. 17:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
3 : 4
Эмполи
Эмполи
0:1 Ла Мантия – 15'   1:1 Канчелльери – 18'   1:2 Манкузо – 66' (пен)   1:3 Манкузо – 70'   1:4 Байрами – 74'   2:4 Илич – 86'   3:4 Рагуза – 88'
Удаления: нет / Ла Мантия – 90+3'
Кубок Италии. 2-й раунд
15 декабря 2021, среда. 20:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
3 : 1
Читтаделла
Читтаделла
1:0 Дейола – 16'   2:0 Сетер – 40'   3:0 Перейро – 64'   3:1 Доннарумма – 85'
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