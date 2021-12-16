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«Барселона» может подписать Санчеса, если не договорится о переходе Торреса

«Барселона» может подписать Санчеса, если не договорится о переходе Торреса
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Чилийский нападающий итальянского «Интера» Алексис Санчес в зимнее трансферное окно может перейти в испанскую «Барселону».

При этом приоритетом для каталонцев является переход форварда английского «Манчестер Сити» Феррана Торреса, но этот трансфер точно будет не простым — испанский и британский клубы расходятся во взглядах на стоимость футболиста, пишет AS.

Гол Феррана Торреса в ворота «Арсенала». Видео доступно на «Чемпионате».

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В итоге «Барселона» уже сейчас рассматривает более дешёвые и доступные альтернативы, одной из которых является Алексис Санчес. Этот футболист, выступавший за «Барселону» с 2011 по 2014 год, хорошо знаком новому главному тренеру каталонцев Хави, однако, по данным источника, специалист как и руководство клуба не рассматривает его в качестве первого кандидата на роль нового нападающего.

Санчес провел за «Барсу» 141 матч, в которых забил 47 голов и отдал 35 результативных передач.

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