Кабелла: спрошу у Галицкого, готов ли он покраситься в зелёный цвет, если станем чемпионам

Французский полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Реми Кабелла пообещал спросить у владельца клуба Сергея Галицкого, готов ли тот к покраске волос в цвета клуба в случае чемпионства краснодарской команды.



«Мы красили Луи Николлену волосы в цвета клуба, когда вместе с «Монпелье» стали чемпионами Франции в 2012 году. Способен ли Галицкий на нечто подобное? Даже не знаю, но при следующей встрече я у него спрошу: «Если мы выиграем чемпионат, вы покрасите волосы в зелёный цвет?» Посмотрим, как он отреагирует», – цитирует Кабелла Metaratings.



В «Краснодар» Реми Кабелла перешел летом 2019 года из французского «Сент-Этьена». За российский клуб он провел 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. В турнирной таблице чемпионата России сезона 2021/2022 «Краснодар» занимает пятое место, набрав 29 очков в 18 матчах.



На счету 31-летнего полузащитника четыре матча за национальную сборную Франции.

Новость по теме Кабелла пообещал определиться со своим будущим не позднее февраля