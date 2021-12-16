Кабелла: спрошу у Галицкого, готов ли он покраситься в зелёный цвет, если станем чемпионам

Французский полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Реми Кабелла пообещал спросить у владельца клуба Сергея Галицкого, готов ли тот к покраске волос в цвета клуба в случае чемпионства краснодарской команды.
«Мы красили Луи Николлену волосы в цвета клуба, когда вместе с «Монпелье» стали чемпионами Франции в 2012 году. Способен ли Галицкий на нечто подобное? Даже не знаю, но при следующей встрече я у него спрошу: «Если мы выиграем чемпионат, вы покрасите волосы в зелёный цвет?» Посмотрим, как он отреагирует», – цитирует Кабелла Metaratings.
В «Краснодар» Реми Кабелла перешел летом 2019 года из французского «Сент-Этьена». За российский клуб он провел 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. В турнирной таблице чемпионата России сезона 2021/2022 «Краснодар» занимает пятое место, набрав 29 очков в 18 матчах.
На счету 31-летнего полузащитника четыре матча за национальную сборную Франции.
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