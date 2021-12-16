Томас Тухель прокомментировал ситуацию с контрактами четырёх защитников

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал предстоящее в конце этого сезона истечение контрактов четырёх защитников клуба.
«Я испугался, когда вы мне об этом сказали, но это чувство исчезнет. Эти игроки знают, как сильно мы их ценим и какова их роль в наших планах», — приводит слова Тухеля в своём «твиттере» лондонский футбольный журналист Низаар Кинселла.
По данным журналиста, контракты «Челси» с Антонио Рюдигером, Тьяго Силвой, Сесаром Аспиликуэтой и Андреасом Кристенсеном действуют до конца этого сезона.
Тухель также сказал, что «Челси» не вступал в переговоры ни с одним из футболистов относительно возможных переходов в зимнее трансферное окно.
В настоящее время «Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 36 очков в 16 матчах. У лидирующего «Манчестер Сити» 41 очко после 17 проведённых игр.
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