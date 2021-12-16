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Главный тренер «Динамо» назвал ключевые особенности Захаряна и Тюкавина

Главный тренер «Динамо» назвал ключевые особенности Захаряна и Тюкавина
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц назвал ключевые особенности полузащитника клуба Арсена Захаряна и нападающего Константина Тюкавина.

«Важно давать обратную связь молодым игрокам. Они нуждаются в объяснении тех аспектов, которые им надо улучшить. У молодых игроков постоянно идёт индивидуальное развитие, им надо понимать, над чем работать. Они должны постоянно прогрессировать, находиться в тонусе. Особенность Тюкавина и Захаряна – постоянное желание развиваться. У них горят глаза. Мы точно знаем, что им обоим ещё далеко до потолка развития. И над этим мы поработаем в том числе на зимних сборах. Им важно сохранять футбольный голод. Мы продолжим их развивать. От них мы ждём стопроцентной вовлечённости в тренировочный процесс», — сказал Шварц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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