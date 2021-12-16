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«Атлетико Минейро» с Халком выиграл Кубок Бразилии и оформил «золотой дубль»

«Атлетико Минейро» с Халком выиграл Кубок Бразилии и оформил «золотой дубль»
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Сегодня, 16 декабря, состоялся второй матч финала Кубка Бразилии, в котором «Атлетико Минейро» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» со счётом 2:1. Примечательно, что победный гол забил экс-нападающий «Зенита» Халк.

Первый матч команд закончился разгромной победой «Атлетико Минейро» (4:0). Таким образом, по сумме двух матчей команда Халка обыграла соперника со счётом 6:1 и стала победителем Кубка Бразилии по футболу.

Стоит отметить, что в составе «Атлетико Паранаэнсе» сыграл арендованный у «Спартака» Педро Роша. Он даже забил гол, но взятие ворот не было засчитано по рекомендации VAR из-за игры рукой.

Напомним, ранее Халк в составе «Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии. Таким образом, в нынешнем сезоне клуб оформил «золотой дубль».

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