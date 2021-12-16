Бывший директор «Динамо» рассказал о сорвавшемся трансфере Агуэро в московский клуб

Бывший спортивный директор «Динамо» Борис Игнатьев рассказал о сорвавшемся трансфере аргентинского форварда Серхио Агуэро в московский клуб. Сделка могла состояться в сезоне-2005/2006.
«Ему было лет 17, но уже тогда он представлял большой интерес не только для «Динамо», но и других клубов. И мы были одни из первых. Алексей Федорычев поведал, что есть такой футболист, что он довольно перспективный, и очень важно для «Динамо» его заполучить в качестве форварда.
Мы ездили с переводчицей из центрального совета ВФСО «Динамо» — наблюдали игры, встречались с агентами, игроком. Были даже на нескольких аудиенциях неформальных, когда говорили о России. У нас был долгий разговор, и мы получили положительную реакцию на наше предложение.
Мне так думается, что именно родители выступили против его поездки в Россию. Родители сказали, что Агуэро должен перейти в более серьёзный клуб. Кто ни приедет в Россию, он дальше Китая никуда не уедет. Однако не могу предполагать, как бы Агуэро адаптировался.
Но уже тогда было видно, что перед нами очень хороший, играющий футболист, который отлично понимал тактику и был хорошо вооружён технически — много обыгрывал. У меня было понимание, что этот игрок принесёт нам пользу не на один год, хотя был совсем юный. Мы не ошиблись, мы же знаем, кто такой Агуэро», — приводит слова Игнатьева «РБК-Спорт».
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