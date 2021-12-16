«Не думаю, что сейчас стоит говорить об отъезде». Шварц — об интересе к Захаряну из Европы

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал интерес европейских клубов к полузащитнику Арсену Захаряну.
«Я не хотел бы обсуждать слухи. В первую очередь, меня интересует его индивидуальное развитие. Да, мы разговариваем с Арсеном, но эти беседы связаны в основном с тренировочным процессом. Когда игрок выходит на определённый уровень, очень важно на нём удержаться. Его задача – постоянно подтверждать свой класс. Быть стабильным. Не думаю, что сейчас стоит говорить о его отъезде. Мы видим, что он может развиваться в «Динамо». Его пик здесь ещё не достигнут. Надеюсь, он считает также.
У нас сложились доверительные отношения с Арсеном. Он знает моё мнение. Арсен всегда может подойти ко мне и обсудить любой вопрос. И он знает, чего от него ждёт клуб», — сказал Шварц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
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