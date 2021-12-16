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При Витории за «Спартак» дебютировали четыре футболиста

При Витории за «Спартак» дебютировали четыре футболиста
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Во время своей работы на тренерском мостике «Спартака» Руй Витория задействовал в матчах 26 футболистов — 10 из них забивали. Примечательно, что под руководством португальца 4 игрока дебютировали за красно-белых – новичок Максимлиано Кофрие, а также молодые игроки из «дубля» Степан Мельников, Владислав Шитов и Данил Денисов.

Стоит отметить, что в активе Витории также две голевые замены. Забитыми мячами, выйдя на поле по ходу матча, отметились Наиль Умяров и Эсекьель Понсе.

Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года. Вчера московский клуб объявил об отставке специалиста.

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