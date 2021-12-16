Гончаренко рассказал о последнем разговоре с Бабаевым и Гинером перед увольнением

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал о последнем разговоре с руководством ЦСКА перед увольнением.
«Отставка – это решение руководства. Мы пообщались с Бабаевым и решили, что надо прекратить сотрудничество. Роман Юрьевич озвучил вердикт — я ответил: «Это ваше решение, вы вправе его принимать». Разговор был корректный, без взаимных претензий. Потом ещё зашёл к Гинеру и после поговорил с Орешкиным. Когда вызывал Бабаев, догадывался, что речь пойдёт об увольнении. Это было легко понять. Когда ты к этому готов, тебя это уже особо не напрягает.
Гинер был спокойным. Каких-то особенных слов не было. Да и что тут скажешь? Просто пожелали удачи и всё. Это просто финал моей работы, который должен закончиться так. Ну вот так получилось. Тут тяжело найти слова, которыми все останутся довольны», — цитирует Гончаренко Sport24.
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