Гончаренко рассказал о последнем разговоре с Бабаевым и Гинером перед увольнением

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал о последнем разговоре с руководством ЦСКА перед увольнением.



«Отставка – это решение руководства. Мы пообщались с Бабаевым и решили, что надо прекратить сотрудничество. Роман Юрьевич озвучил вердикт — я ответил: «Это ваше решение, вы вправе его принимать». Разговор был корректный, без взаимных претензий. Потом ещё зашёл к Гинеру и после поговорил с Орешкиным. Когда вызывал Бабаев, догадывался, что речь пойдёт об увольнении. Это было легко понять. Когда ты к этому готов, тебя это уже особо не напрягает.



Гинер был спокойным. Каких-то особенных слов не было. Да и что тут скажешь? Просто пожелали удачи и всё. Это просто финал моей работы, который должен закончиться так. Ну вот так получилось. Тут тяжело найти слова, которыми все останутся довольны», — цитирует Гончаренко Sport24.