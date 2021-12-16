Новый директор по безопасности РПЛ будет согласован с МВД

Новый глава службы безопасности Российской Премьер-Лиги будет согласован с Министерством внутренних дел. Кандидатура будет выбрана исходя из рекомендаций МВД, информирует «РБК-Спорт».

«На прошлой неделе состоялась встреча Хачатурянца и замминистра МВД Горового. Стороны обсуждали взаимодействие лиги и МВД. В частности, обсуждалась ситуация с болельщиками и вопрос утверждения нового главы по безопасности РПЛ. Горовой пообещал рекомендовать специалиста со своей стороны», — цитирует «РБУ» слова источника.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны договорились повысить уровень взаимодействия в вопросах безопасности в дни проведения матчей.

Ранее в СМИ появилась информация, что действующего директора по безопасности РПЛ Александра Мейтина настойчиво попросили уйти в отставку из-за ситуации с задержанием болельщиков ЦСКА в матче с «Зенитом» (0:2). Руководство РПЛ осталось недовольно действиями функционера, который присутствовал на закончившемся скандалом матче и спокойно покинул стадион после финального свистка.