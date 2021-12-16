Гончаренко объяснил, зачем схватил мяч в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко объяснил, зачем схватил мяч в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком»
«В недавнем матче со «Спартаком» получил жёлтую карточку за то, что схватил мяч. Ничего дурного: я не хотел затормозить атаку «Спартака». Мне показалось, что до этого был фол, который судья пропустил. Схватил мяч только из-за этого. Глупо, конечно, но мне показалось, что игра остановлена. Хотел акцентировать внимание судьи на том, что был фол в другом эпизоде. Сидя в кабинете, понимаю, что мог получить красную карточку.
У меня же знак Зодиака — Близнецы. Один тянет меня вниз, а второй постоянно норовит куда-то выпрыгнуть. Это нормальная ситуация, не пытаюсь особо себя сдерживать. Стараюсь вести себя естественно. Если меня прёт, понимаю, что могу переборщить — например, по отношению к судьям. В то же время иногда веду себя слишком спокойно, что не всегда уместно», — цитирует Гончаренко Sport24.
- 16 декабря 2021
-
13:13
-
12:55
-
12:22
-
12:01
-
11:45
-
11:40
-
11:27
-
11:18
-
11:02
-
11:00
-
10:45
-
10:44
-
10:36
-
10:30
-
10:10
-
10:09
-
09:52
-
09:50
-
09:38
-
09:01
-
09:00
-
08:53
-
08:30
-
06:27
-
04:59
-
04:31
-
03:22
-
00:57
-
00:54
-
00:37
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:24
-
00:13