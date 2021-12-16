Гончаренко объяснил, зачем схватил мяч в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко объяснил, зачем схватил мяч в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком»



«В недавнем матче со «Спартаком» получил жёлтую карточку за то, что схватил мяч. Ничего дурного: я не хотел затормозить атаку «Спартака». Мне показалось, что до этого был фол, который судья пропустил. Схватил мяч только из-за этого. Глупо, конечно, но мне показалось, что игра остановлена. Хотел акцентировать внимание судьи на том, что был фол в другом эпизоде. Сидя в кабинете, понимаю, что мог получить красную карточку.



У меня же знак Зодиака — Близнецы. Один тянет меня вниз, а второй постоянно норовит куда-то выпрыгнуть. Это нормальная ситуация, не пытаюсь особо себя сдерживать. Стараюсь вести себя естественно. Если меня прёт, понимаю, что могу переборщить — например, по отношению к судьям. В то же время иногда веду себя слишком спокойно, что не всегда уместно», — цитирует Гончаренко Sport24.

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