В России интересуются защитником «Фиорентины»
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Защитник «Фиорентины» Игор дос Сантос может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги, информирует Transfers24hr в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, 23-летний бразильский центральный защитник получил несколько предложений из России, Италии и Франции. При этом «Фиорентина» не горит желанием отпускать своего футболиста в середине сезона. Действующий контракт Игора с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.
В сезоне-2021/2022 Игор дос Сантос провёл в составе «Фиорентины» 11 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в € 5 млн. Ранее игрок выступал за «Аустрию», «Зальцбург», СПАЛ и ряд других клубов.
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