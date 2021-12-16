«Салернитану» могут исключить из Серии А, если до 31 декабря не будет предложений о выкупе

Итальянскую «Салернитану» могут исключить из Серии А сразу после нового года, сообщает ANSA. Если до 31 декабря не будет предложений о покупке клуба, на него будут наложены штрафные санкции.



Фактически клубом владеет президент «Лацио» Клаудио Лотито – команда принадлежит трасту, которым управляет бизнесмен. Но по условиям Серии А одному человеку запрещено владеть двумя разными клубами.



Напомним, 4 декабря состоялся матч «Милан» — «Салернитана». Встреча 16-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0. «Салернитана» с восемью баллами — на последнем месте в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.