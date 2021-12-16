«Аталанта» выпустила рождественскую форму, в которой сыграет матч с «Ромой»

«Аталанта» презентовала рождественский комплект футбольной формы, информирует клубный сайт. Команда из Бергамо сыграет в этой экипировке матч 18-го тура итальянской Серии А с «Ромой», который состоится в субботу, 18 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Рождественская форма «Аталанты» выполнена из специального трикотажа. Также на ней нанесены элементы, символизирующие грядущие праздники. Примечательно, что клуб из Бергамо ежегодно выпускает экипировку, приуроченную к Рождеству и Новому году. Это стало традицией «Аталанты».

Фото: Официальный сайт «Аталанты»

Фото: Официальный сайт «Аталанты»

Фото: Официальный сайт «Аталанты»

Напомним, за 17 туров чемпионата Италии сезона-2021/2022 «Аталанта» набрала 37 очков, что позволяет команде из Бергамо занимать третью строчку в турнирной таблице Серии А.