«Реал» перенёс тренировку, чтобы провести дополнительное тестирование на коронавирус
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Мадридский «Реал» перенёс тренировку, чтобы провести дополнительное тестирование на коронавирус, сообщает AS со ссылкой на Cope.
Накануне появилась информация, что полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник команды Марсело сдали положительный тест на коронавирус. Вероятно, игрокам придётся уйти на самоизоляцию. «Реал» не сообщает, сколько времени они пропустят.
Напомним, «Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого команды провели между собой 10 матчей. «Реал» выиграл четыре раза, «ПСЖ» одержал три победы, ещё три раза была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/2020. Тогда «ПСЖ» разгромил соперника на своём поле (3:0), а в Мадриде была зафиксирована ничья (2:2).
Новость по темеМодрич и Марсело заразились коронавирусом
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