Могут ли Россия и Украина попасть в одну группу Лиги наций? Расклады перед жеребьёвкой
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Сегодня, в четверг, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Начало – в 20:00 мск.
Своего соперника узнает и сборная России, оставшаяся в соответствии с результатами прошлого розыгрыша турнира в лиге B. Россияне попали во вторую корзину, поэтому они не смогут попасть в одну группу с Шотландией, Норвегией и Финляндией (эти сборные также находятся во второй корзине). Кроме того, УЕФА решил оставить в силе правило о разведении команд России и Украины на международных турнирах.
Полный состав корзин лиги B выглядит следующим образом:
|№
|КОРЗИНА 1
|№
|КОРЗИНА 3
|№
|КОРЗИНА 4
|17
|Украина
(не может выпасть)
|25
|Израиль
|29
|Словения
|18
|Швеция
|26
|Румыния
|30
|Черногория
|19
|Босния и Герцеговина
|27
|Сербия
|31
|Албания
|20
|Исландия
|28
|Ирландия
|32
|Армения
Напомним, победители групп в Лиге А поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лиге B опустятся лигой ниже.
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