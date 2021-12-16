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Могут ли Россия и Украина попасть в одну группу Лиги наций? Расклады перед жеребьёвкой

Могут ли Россия и Украина попасть в одну группу Лиги наций? Расклады перед жеребьёвкой
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Сегодня, в четверг, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Начало – в 20:00 мск.

Своего соперника узнает и сборная России, оставшаяся в соответствии с результатами прошлого розыгрыша турнира в лиге B. Россияне попали во вторую корзину, поэтому они не смогут попасть в одну группу с Шотландией, Норвегией и Финляндией (эти сборные также находятся во второй корзине). Кроме того, УЕФА решил оставить в силе правило о разведении команд России и Украины на международных турнирах.

Полный состав корзин лиги B выглядит следующим образом:

КОРЗИНА 1КОРЗИНА 3КОРЗИНА 4
17Украина
(не может выпасть)		25Израиль29Словения
18Швеция26Румыния30Черногория
19Босния и Герцеговина27Сербия31Албания
20Исландия28Ирландия32Армения

Напомним, победители групп в Лиге А поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лиге B опустятся лигой ниже.

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