Могут ли Россия и Украина попасть в одну группу Лиги наций? Расклады перед жеребьёвкой

Сегодня, в четверг, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023. Начало – в 20:00 мск.

Своего соперника узнает и сборная России, оставшаяся в соответствии с результатами прошлого розыгрыша турнира в лиге B. Россияне попали во вторую корзину, поэтому они не смогут попасть в одну группу с Шотландией, Норвегией и Финляндией (эти сборные также находятся во второй корзине). Кроме того, УЕФА решил оставить в силе правило о разведении команд России и Украины на международных турнирах.

Полный состав корзин лиги B выглядит следующим образом:

№ КОРЗИНА 1 № КОРЗИНА 3 № КОРЗИНА 4 17 Украина

(не может выпасть) 25 Израиль 29 Словения 18 Швеция 26 Румыния 30 Черногория 19 Босния и Герцеговина 27 Сербия 31 Албания 20 Исландия 28 Ирландия 32 Армения

Напомним, победители групп в Лиге А поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лиге B опустятся лигой ниже.