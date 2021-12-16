Тренер «Брентфорда» предложил перенести все матчи тура АПЛ из-за коронавируса

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк предложил перенести все матчи 18-го тура английской Премьер-лиги, запланированные на ближайшие выходные, из-за коронавируса.
«Мы считаем, что нужно отложить все матчи английской Премьер-лиги, запланированные на ближайшие выходные. Во всех клубах АПЛ количество заражённых зашкаливает, проблемы есть у всех. Этот омикрон-штамм распространяется по всему миру как лесной пожар, и я думаю, что нам нужно сделать всё возможное, чтобы защититься», – цитирует Франка Sky Sports.
Накануне матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Уотфорд» был перенесён. Новая дата проведения игры пока не определена. Ранее из-за ковида был перенесён матч 16-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» и встреча 17-го тура «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».
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