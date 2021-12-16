Юмтити готов пересмотреть условия контракта, чтобы остаться в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити не хочет покидать клуб, планирует продолжать выступление за испанскую команду, сообщает Sport.es. Футболист готов пересмотреть условия контракта, чтобы остаться в стане сине-гранатовых.



В «Барселоне» надеются, что француз определится со своим будущим в ближайшее время. Каталонцы не заинтересованы в продолжении сотрудничества с защитником и будут просить его перейти в другой клуб во время зимнего трансферного окна.



Француз в нынешнем сезоне не провёл за каталонцев ни одного официального матча. Юмтити выступает за «Барселону» с 2016 года. Контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transtermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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