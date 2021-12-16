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Мостовой: всё равно, на кого Россия попадёт в Лиге наций. Футбол встал на рельсы бизнеса

Мостовой: всё равно, на кого Россия попадёт в Лиге наций. Футбол встал на рельсы бизнеса
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от жеребьёвки групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023.

«Уже настолько запутали этими турнирами. Даже на жеребьёвке ЛЧ произошёл казус, шары запутались уже сами, можно сказать. Раньше было: первый шар, второй шар — одна команда играет против второй. Сейчас одна команда вылетает, попадает в другой турнир, потом в третий. Честно сказать, всё равно, на кого мы уже попадём.

Запутали сильно. Уже не придаю этому значения: кто попадёт, тот и попадёт. На следующий год опять что-то придумают, кто-то откажется, не поедет. Футбол давным-давно встал на рельсы бизнеса. Некоторые спортивные принципы уходят на вторые или третьи роли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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