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Петер Шмейхель назвал футболиста, которого боялся Алекс Фергюсон

Петер Шмейхель назвал футболиста, которого боялся Алекс Фергюсон
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель рассказал, что легендарный главный тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон всегда опасался полузащитника «Ливерпуля» Стива Макманамана.

«Фергюсон боялся Стива. Макманаман был единственным игроком команды соперника, на которого он обращал внимание в Премьер-лиге. Да, он мог упомянуть Алана Ширера и других больших игроков, но никогда не испытывал к ним такого страха. От Макманамана его всегда в пот бросало. Честно говоря, Стив был невероятным футболистом. Ферги всегда считал, что если Макманамана выключить из игры, то с «Ливерпулем» проблем не будет», — приводит слова Шмейхеля Mirror со ссылкой на книгу Петера One.

Видеообзор матча «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед»

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