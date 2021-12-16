Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков

Сегодня, 16 декабря, Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков, информирует «Р-Спорт».

Автором законопроекта выступило правительство РФ. Оно предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Это будет электронный документ, «необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».

Авторы инициативы отметили, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России ЧМ-2018 и Кубка конфедераций – 2017.

Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.