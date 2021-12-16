Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах во время карьеры футболиста.

Участвовал ли я в договорных матчах? Да. Но что за матч – я не буду рассказывать. Участвовал в такой игре, но денег за это не брал. Всё, что касалось моей игры, – я действовал честно и выполнял как мог. Результат делали другие люди. Больше ничего не скажу. Все эти намеки наведут на мысль.

Что мне будет, если сейчас расскажу об этом? Думаю, ничего. Просто остался бы осадок в отношении людей, которые играли в том матче. Возможно, кто-то из них тоже не брал деньги. Не всегда же вся команда берёт деньги. Не буду ничего говорить, потому что это может бросить тень на тех людей, кто в этом не участвовал, хотя в матче принимал участие. Тем более вся эта ситуация не подтверждается никакими доказательствами.

Как я узнал, что матч был договорным? Ко мне подошли партнёры и сказали, что нужно. Я сказал, что я в этом участвовать не буду. Заказчик с противоположной стороны, узнав о моём мнении, заявил — решайте эту проблему сами», — сказал Филимонов в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».