Филимонов назвал топ-3 лучших российских вратарей в истории

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов назвал тройку лучших вратарей в истории российского футбола, включив в неё себя.

«Топ-3 российских вратаря в истории? Акинфеев, Овчинников, Филимонов. Игорь — потому что проявил на ЧМ все свои лучшие качества. Становился победителем Кубка УЕФА, многократный чемпион России. Сергей очень много поиграл и добился столько же. И в Португалии поиграл, и в сборной. Очень много матчей сыграл на ноль. Благодаря его мастерству и «Локомотив» становился чемпионом. По поводу себя — с одной стороны, нескромно. С другой стороны – шестикратный чемпион страны.

Топ-3 вратарей в мире сейчас? Доннарумма, Льорис и Нойер», — сказал Филимонов в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».