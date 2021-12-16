УЕФА планирует выделить клубам до € 7 млрд из-за коронавируса

УЕФА планирует выделить клубам до € 7 млрд, поскольку опасается негативного влияния коронавируса на футбол, сообщает The Financial Times. По информации источника, для реализации пакета финансирования европейских клубов УЕФА привлёк американский банк Citibank, готовый выделить необходимые денежные средства.



Организация планирует распределить средства в виде фонда помощи клубам. Изначально размер фонда может составить € 2 млрд с последующим расширением до € 7 млрд. Citibank получил соглашение в рамках конкуренции с банками Goldman Sachs и Macquarie, а также инвестиционной компанией Apollo. Сделка будет оформлена в виде кредита, который будет обеспечиваться правами УЕФА на трансляцию еврокубковых турниров.

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