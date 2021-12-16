Филимонов: не считаю Слуцкого топ-тренером

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов заявил, что не считает действующего наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого тренером топ-уровня.
«Слуцкий? Не считаю его топ-тренером. Вот и всё. Чемпионство? Стечение определённых обстоятельств. Я не буду распространяться, но об этих чемпионствах сами ребята изнутри знают больше. Я просто об этом слышал и знаю с чужих слов. Если намекнуть, то большую лепту в это чемпионство внесли сами футболисты. Лидеры команды. Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие. Это в большей степени их заслуга. Слуцкий – достаточно квалифицированный тренер, умный и грамотный. Но ему не хватает определённых психологических качеств для того, чтобы выводить команды на вершину», — сказал Филимонов в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».
- 16 декабря 2021
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