Три игрока «Челси» сдали положительный тест на коронавирус

Три футболиста лондонского «Челси» заразились коронавирусом. Об этом сообщает Goal.com.
Имена игроков не называются, но известно, что двух из них наставник английской команды Томас Тухель хотел включить в состав на игру 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», которая пройдёт сегодня, 16 декабря.
Матч между «Челси» и «Эвертоном» начнётся в 22:45 мск. Подопечные Тухеля после 16 матчей АПЛ идут на третьей строчке турнирной таблицы с 36 очками, отставая от идущего вторым «Ливерпуля» на одно очко. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (41).
В 2021 году «Челси» осталось провести четыре матча Премьер-лиги с «Эвертоном», «Вулверхэмптоном» (19 декабря), «Астон Виллой» (26 декабря) и «Брайтоном» (30 декабря). Также лондонскую команду ждёт матч с «Брентфордом» (23 декабря) в Кубке английской лиги.
- 16 декабря 2021
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