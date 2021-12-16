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Три игрока «Челси» сдали положительный тест на коронавирус

Три игрока «Челси» сдали положительный тест на коронавирус
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Три футболиста лондонского «Челси» заразились коронавирусом. Об этом сообщает Goal.com.

Имена игроков не называются, но известно, что двух из них наставник английской команды Томас Тухель хотел включить в состав на игру 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», которая пройдёт сегодня, 16 декабря.

Матч между «Челси» и «Эвертоном» начнётся в 22:45 мск. Подопечные Тухеля после 16 матчей АПЛ идут на третьей строчке турнирной таблицы с 36 очками, отставая от идущего вторым «Ливерпуля» на одно очко. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (41).

В 2021 году «Челси» осталось провести четыре матча Премьер-лиги с «Эвертоном», «Вулверхэмптоном» (19 декабря), «Астон Виллой» (26 декабря) и «Брайтоном» (30 декабря). Также лондонскую команду ждёт матч с «Брентфордом» (23 декабря) в Кубке английской лиги.

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