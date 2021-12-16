Агент Ваноли: Паоло — новый тренер «Спартака»

Андреа Д'Амико, агент Паоло Ваноли, сообщил, что итальянский специалист стал главным тренером московского «Спартака».

«Паоло Ваноли — новый тренер «Спартака». Клуба, который я очень хорошо знаю. Клуба с фантастическим стадионом и отличным спортивным центром», — приводит слова агента в своём «твиттере» шоу Tutti Convocati.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места.



Руй Витория вчера, 15 декабря, был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака». Он провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах. В этих играх его команда одержала 9 побед, потерпела 11 поражений и 6 раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39.