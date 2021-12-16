Агент Ваноли: Паоло — новый тренер «Спартака»

Андреа Д'Амико, агент Паоло Ваноли, сообщил, что итальянский специалист стал главным тренером московского «Спартака».
«Паоло Ваноли — новый тренер «Спартака». Клуба, который я очень хорошо знаю. Клуба с фантастическим стадионом и отличным спортивным центром», — приводит слова агента в своём «твиттере» шоу Tutti Convocati.
После 17 туров чемпионата России «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места.
Руй Витория вчера, 15 декабря, был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака». Он провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах. В этих играх его команда одержала 9 побед, потерпела 11 поражений и 6 раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39.
- 16 декабря 2021
-
18:10
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:40
-
17:39
-
17:30
-
17:28
-
17:28
-
17:15
-
17:01
-
16:51
-
16:30
-
16:22
-
16:17
-
16:07
-
15:53
-
15:47
-
15:21
-
15:11
-
15:04
-
14:59
-
14:59
-
14:40
-
14:35
-
14:20
-
14:02
-
14:01
-
13:39
-
13:39
-
13:13
-
12:55
-
12:22
-
12:01