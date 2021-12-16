«Барселона» и «Манчестер Сити» близки к завершению сделки по Феррану Торресу
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Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес летом 2022 года может стать футболистом «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.
21-летний испанский полузащитник продолжает оставаться приоритетным вариантом для усиления атакующей линии сине-гранатовых. Сообщается, что клубам осталось договориться по цене трансфера. Несколько дней назад разница между запрашиваемой ценой «Манчестер Сити» и той суммой, которую готова была заплатить «Барселона», была в € 15 млн. Сейчас эта разница составляет несколько миллионов. Сообщается, что «Манчестер Сити» хочет выручить за игрока € 60 млн.
В нынешнем сезоне Торрес в четырёх матчах АПЛ забил два гола и отдал голевую передачу.
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